09.06.2021 (17:00)

На базе Ульяновского десантно-штурмового соединения стартовал чемпионат ВДВ по спортивному ориентированию

На территории Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялось торжественное открытие чемпионата Воздушно-десантных войск по спортивному ориентированию в рамках спартакиады ВДВ.

В чемпионате принимают участие 12 команд из всех воинских частей и соединений Воздушно-десантных войск. Каждая команда состоит из шести человек. Помимо десантников из Ульяновска, на старт вышли сборные команды, представляющие Новороссийское, Ивановское, Псковское, Тульское, Улан-Удэнское, Камышинское, Уссурийское гвардейские соединения. Две команды из Подмосковья представлены военнослужащими из соединений специального назначения ВДВ и гвардейского соединения управления. Также в чемпионате участвуют представители учебного центра Воздушно-десантных войск из Омска и сборная команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Соревнования проводятся в три этапа. На протяжении трех дней более 70 спортсменов будут состязаться в дисциплинах спортивного ориентирования «Кросс-классика», «Кросс-лонг» и «Трехэтапная эстафета».

Соревнования лично-командные. Личные места определяться по лучшему времени в каждом виде программы чемпионата, а командные —будут определены по среднему показателю очков, начисленных за занятые места всеми участниками команды.

Итоги турнира подведут 10 июня. Лучшие спортсмены представят сборную Воздушно-десантных войск на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному ориентированию.

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