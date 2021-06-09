09.06.2021 (16:20)

Министр обороны РФ проинспектировал Тверское суворовское военное училище

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Тверскую область проверил организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение Тверского суворовского военного училища (СВУ).

«Мы неоднократно приступали к реализации восстановления корпусов училища, пробовали привести их в порядок, однако последние экспертизы показали, что просто ремонта уже недостаточно. Поэтому мы приняли решение и построили здесь самые современные корпуса, оснащенные современным оборудованием по самым передовым технологиям. Проект училища состоялся», — сказал глава военного ведомства, обмениваясь мнением с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Министр обороны отметил, что все суворовские, нахимовские и кадетские училища страны сделаны по единым стандартам, но Тверское СВУ сегодня выведено в отдельную систему контроля.

В свою очередь губернатор региона отметил, что суворовское училище стало эталоном и точкой отправления, по которым в регионе сегодня меряют все социальные, образовательные и молодежно-спортивные проекты.

В ходе посещения Тверского СВУ Сергей Шойгу осмотрел новый комплекс зданий училища, аллею Славы, учебно-административный корпус, музей истории заведения, учебно-тренажерный комплекс беспилотной техники, киноконцертный зал, плавательный бассейн и ледовую арену, а также ознакомился с физкультурно-оздоровительным комплексом, который недавно был сдан в эксплуатацию.

Знакомясь с условиями для учебы и отдыха суворовцев, глава военного ведомства дал поручение, чтобы все воспитанники старших классов получили широкий доступ к лучшим библиотекам страны.

На ледовой арене Министр обороны вручил хоккейной команде училища «Тверские соколы» 22 клюшки.

Справочно:

За 78 лет работы Тверское СВУ произвело 70 выпусков. За это время из училища выпущено более 15 тыс. воспитанников из них 297 стали золотыми медалистами. Сегодня в этом учебном заведении обучается более 500 суворовцев.

Тверское СВУ подчинено главнокомандующему Воздушно-космическими силами, в нем реализуется дополнительная образовательная программа «Основы летной подготовки» и предпрофильная подготовка суворовцев в рамках детско-взрослой лаборатории «Основы беспилотной техники». Все это возможно благодаря оснащению училища новейшими компьютерными авиатренажерами, позволяющими обучать суворовцев основам летной подготовки на базе современных авиасимуляторов, имитирующих управление авиационной техникой ВКС.

Училище уделяет большое внимание профориентационной деятельности выпускников, занятия проводят с применением тренажерных комплексов. Так, например, на занятиях по основам военной подготовки используется специализированное учебное лазертаг-оборудование, которое представляет собой комплекс технических средств обучения основам военной подготовки, позволяющий создавать реалистичную симуляцию боевых действий в закрытых помещениях и на открытой местности.

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