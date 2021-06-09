09.06.2021 (16:45)

Свыше 7 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО вышли на полигоны на территории пяти регионов России

Свыше 7 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) вышли на полигоны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях с начала летнего периода обучения.

В рамках занятий на полигонах проходит подготовка командиров взводов танкового объединения ЗВО в ходе учебно-методических сборов, где военнослужащие отрабатывают нормативы по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовкам, а также выполняют вождение автомобильной и бронетехники такой, как боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80 и танки Т-72Б3, Т-80, Т-90, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и др.

В настоящее время новобранцы, призванные весной текущего года, проходят курс одиночной общевойсковой подготовки в соответствии с программой по основным предметам обучения. На начальном этапе в специально оборудованных классах, учебных городках и на полигонах с молодым пополнением проводятся занятия по военно-политической, строевой, физической подготовкам, по изучению общевоинских уставов, ознакомлению с вооружением и военной техникой.

На полигонах Алабино, Головеньки, Мулино проходят занятия по вождению танков Т-80, Т-72Б3, где военнослужащие выполняют задачи по прохождению специальных трасс с различными искусственными и естественными препятствиями: косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами и эскарпами. В обстановке современного динамического боя проверялись не только внимательность и концентрация военнослужащих, но и умение работать с другими экипажами.

Подразделения радиоэлектронной борьбы танковой армии ЗВО вышли на учения где военнослужащие при помощи специального оборудования установили радиоэлектронные засады, благодаря которым смогли успешно выявить каналы связи условного противника.

На полигонах также начались учебно-методические сборы со снайперами и гранатометчиками. Участники мероприятий будут совершенствовать практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях. Военнослужащие выполнят зачетные упражнения и отработают комплекс учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у снайперов и гранатометчиков навыков ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя. Также с участниками сборов проведут ряд занятий по маскировке, классификации целей, корректированию огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях.

Всего в летнем периоде обучения будет проведено свыше 150 тактических и тактико-специальных учений различного уровня. Завершающим этапом подготовки станет участие военнослужащих в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

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