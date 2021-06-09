09.06.2021 (16:30)

Впервые на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка» военнослужащие отработали действия патрульного наряда в населённом пункте

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа впервые на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка» военные полицейские отработали действия патрульного наряда в населённом пункте.

В ходе данного этапа военнослужащие, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы, выполнили стрельбу по мишеням из автоматов АК-74 и пистолетов Макарова на дальность от 70 до 250 метров.

Особенностью является то, что упражнение стрельбы выполняется двумя участниками их положения стоя, с колена и лежа. Смена положений для стрельбы в своем направлении и смена оружия производится самостоятельно. Ведение огня из АК-74 осуществляется автоматическим огнем.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе в Республике Сербия.

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