09.06.2021 (16:15)

Военнослужащие ЗВО применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» на учении под Нижним Новгородом

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижегородской области, во время тактико-специального учения уничтожили условного противника из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

В рамках учения личный состав соединения РХБ защиты совершил марш на штатной технике в район выполнения задач с целью поддержки мотострелковых и танковых подразделений в бою с условным противником.

Экипажам ТОС-1А «Солнцепек» необходимо было поразить живую силу и легкобронированную технику «противника», расположенную открыто и в укрытиях на расстоянии до 30 км. Военнослужащие, используя тактику внезапного огневого поражения, поразили цели.

После выполнения задачи для скрытия отхода ТОС «Солнцепек» были задействованы подразделения аэрозольного противодействия, которые с помощью дымовых машин ТДА-3 обеспечили безопасное перемещение боевой техники, а также провели обработку боевой техники после выполнения специальных задач.

К учению привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

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