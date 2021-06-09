09.06.2021 (16:15)
Военнослужащие ЗВО применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» на учении под Нижним Новгородом
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижегородской области, во время тактико-специального учения уничтожили условного противника из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
В рамках учения личный состав соединения РХБ защиты совершил марш на штатной технике в район выполнения задач с целью поддержки мотострелковых и танковых подразделений в бою с условным противником.
Экипажам ТОС-1А «Солнцепек» необходимо было поразить живую силу и легкобронированную технику «противника», расположенную открыто и в укрытиях на расстоянии до 30 км. Военнослужащие, используя тактику внезапного огневого поражения, поразили цели.
После выполнения задачи для скрытия отхода ТОС «Солнцепек» были задействованы подразделения аэрозольного противодействия, которые с помощью дымовых машин ТДА-3 обеспечили безопасное перемещение боевой техники, а также провели обработку боевой техники после выполнения специальных задач.
К учению привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.