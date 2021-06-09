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09.06.2021 (16:00)

В Кузбассе более 500 войсковых разведчиков ЦВО вышли на полигон для совершенствования полевой выучки

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках лагерного сбора вышли на полигон Юргинский в Кемеровской области для совершенствования полевой выучки. В лагерном сборе принимают участие более 500 войсковых разведчиков.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнят различные учебно-боевые задачи в разное время суток в условиях меняющейся обстановки. Разведчики отработают организацию наблюдательных постов, разведывательных засад, действия в дозоре, приемы маскировки и скрытного передвижения на открытой и пересеченной местности. Особое внимание будет уделено индивидуальной подготовке военнослужащих, а также применению стрелкового оружия, современных технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме этого, разведчики выполнят десантирование с парашютной системой Д-10 в рамках совершенствования навыков по воздушно-десантной подготовке.

Завершающим этапом лагерного сбора станет тактико-специальное учение с боевой стрельбой и выполнением специальных учебно-боевых задач.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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