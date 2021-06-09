09.06.2021 (15:45)

В Сибири более 1000 новобранцев весеннего призыва привились от коронавирусной инфекции

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, проходит вакцинация от коронавирусной инфекции новобранцев, призванных весной 2021 года. Прививку от COVID-19 поставили уже более 1000 человек.

Иммунизация проходит в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

На данный момент более 80% военнослужащих в сибирском регионе привились вакциной от COVID-19. К иммунизации также привлекается личный состав, который ранее переболел и не имеющий антител к коронавирусной инфекции.

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