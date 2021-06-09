09.06.2021 (15:30)
Военнослужащие ЦВО оказывают помощь местному населению, оказавшемуся в районах подтопления в Туве
Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Тыва оказывают помощь местному населению, оказавшемуся в районах подтопления.
Личный состав соединения и автомобильная техника выдвинулись в район перекрытой из-за паводка автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп около населенного пункта Каа-Хем. Военнослужащие оказывают помощь по перевозке граждан в районные центры и к местам их постоянного проживания, куда они не могут самостоятельно добраться.
Сложная паводковая ситуация в Республике Тыва сложилась из-за обильных дождей и таяния снега в горах.
В настоящее время оказана помощь более 100 местным жителям населенного пункта Каа-Хем Республики Тыва.
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