09.06.2021 (15:30)

Военнослужащие ЦВО оказывают помощь местному населению, оказавшемуся в районах подтопления в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Тыва оказывают помощь местному населению, оказавшемуся в районах подтопления.

Личный состав соединения и автомобильная техника выдвинулись в район перекрытой из-за паводка автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп около населенного пункта Каа-Хем. Военнослужащие оказывают помощь по перевозке граждан в районные центры и к местам их постоянного проживания, куда они не могут самостоятельно добраться.

Сложная паводковая ситуация в Республике Тыва сложилась из-за обильных дождей и таяния снега в горах.

В настоящее время оказана помощь более 100 местным жителям населенного пункта Каа-Хем Республики Тыва.

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