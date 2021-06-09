09.06.2021 (15:15)

Министр обороны России провел рабочую встречу с губернатором Тверской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область провел встречу с губернатором региона Игорем Руденей.

В ходе встречи, которая состоялась на территории Тверского суворовского военного училища, Сергей Шойгу сообщил, что оборонные предприятия Тверской области получают на реализацию госконтрактов в интересах Минобороны России свыше 3 млрд рублей.

«В интересах Минобороны в Тверской области реализуются десятки долгосрочных контрактов. По итогам прошлого года региональными предприятиями освоено порядка 4 млрд рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить 3,4 млрд рублей», — сказал глава военного ведомства.

Министр обороны России отметил, что Тверская область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и областью налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям.

«Основной объем государственных заданий в интересах Минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ «Центрпрограммсистем», — уточнил Сергей Шойгу.

По его словам, благодаря усилиям руководства области здесь планомерно решаются вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих, предоставления их детям мест в детских садах и школах. А также обеспечения жильем личного состава и гражданского персонала Вооруженных Сил.

Кроме того, в ходе в ходе встречи с губернатором Тверской области Министр обороны России объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора граждан на военную службу во всех регионах страны.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военные комиссариаты в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, Вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?», — уточнил Сергей Шойгу.

В свою очередь Игорь Руденя заверил, что область способна уложиться и в более короткие сроки.

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