09.06.2021 (14:00)

В Сызрани музей инженерных войск на паромах посетили свыше 2 тыс. человек

В Сызрани более 2 тыс. человек посетили музей инженерных войск на паромах, совершающий из Уфы в Волгоград самый протяжённый в истории сплав по внутренним рекам России.

Инженеры пришвартовывались на Речном вокзале города. Жители и гости Сызрани смогли посетить музей, размещённый на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005, и инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году. На демонстрационном пароме были представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы и техника, в том числе роботы «Кобра» и «Скарабей».

Речной переход приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К 22 июня понтонеры прибудут в город-герой Волгоград. Здесь в День памяти и скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проведет тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

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