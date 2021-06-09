Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.06.2021 (14:00)

В Сызрани музей инженерных войск на паромах посетили свыше 2 тыс. человек

В Сызрани более 2 тыс. человек посетили музей инженерных войск на паромах, совершающий из Уфы в Волгоград самый протяжённый в истории сплав по внутренним рекам России.

Инженеры пришвартовывались на Речном вокзале города. Жители и гости Сызрани смогли посетить музей, размещённый на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005, и инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году. На демонстрационном пароме были представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы и техника, в том числе роботы «Кобра» и «Скарабей».

Речной переход приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К 22 июня понтонеры прибудут в город-герой Волгоград. Здесь в День памяти и скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проведет тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Около 500 офицеров ЦВО приняли участие в учебно-методическом сборе с командирами батальонов
В Оренбуржье началось учение с привлечением авиации, артиллерии и танков
Снайперы ЦВО отработали технику скоростной стрельбы на учении под Екатеринбургом
Инженеры ЮВО-участники акции «Сплав Памяти» преодолели более половины пути водного маршрута

Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false