09.06.2021 (13:45)

Начальники генштабов вооруженных сил СНГ обсудят проведение совместного учения объединенной системы ПВО

Начальники генеральных штабов вооруженных сил Содружества независимых государств (СНГ) в ходе заседания рассмотрят проведение совместного учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

«В ходе сегодняшнего заседания мы обсудим военно-политическую обстановку на пространстве Содружества, рассмотрим вопросы построения воздушно-космической обороны, проведения совместного учения объединенной системы ПВО СНГ и дальнейшего развития многостороннего военного сотрудничества, а также обменяемся опытом противодействия распространению коронавирусной инфекции», — сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, открывая заседание.

Заседание проходит сегодня в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны СНГ.

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