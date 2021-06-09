Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.06.2021 (13:30)

Около 500 офицеров ЦВО приняли участие в учебно-методическом сборе с командирами батальонов

Около 500 командиров батальонов и их заместителей приняли участие в учебно-методическом сборе командного состава Центрального военного округа (ЦВО) по повышению уровня профессионально-должностной подготовки.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено отработке действий подразделений при ведении наступления с использованием различных тактик и применению элементов неожиданности и внезапности. Кроме того, офицеры сдали зачеты по основным предметам профессионально-должностной подготовки, нормативы по огневой подготовке и приняли участие в контрольных занятиях по вождению автомобильной техники, боевых машин пехоты и танков.

Сбор с командирами батальонов и их заместителями прошел под руководством командующих объединений, командиров соединений и воинских частей ЦВО.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов в трех федеральных округах РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Подразделения спецназа России и Узбекистана прибыли в Красноярский край для участия в совместном учении
Военные инженеры ЦВО почти в 1,5 раза сократили время оборудования переходов через труднопроходимые участки местности
В Самаре музей инженерных войск на паромах посетили около 12 тыс. человек
Экипажи Су-34 ЦВО уничтожили железнодорожные узлы условного противника в ходе учения под Курганом

Метки:
Центральный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false