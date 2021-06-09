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09.06.2021 (13:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по кикбоксингу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по кикбоксингу среди подразделений в рамках годовой спартакиады.

Состязания прошли на базе спортивного клуба «Красная звезда». Спортсмены были разделены на 10 весовых категорий. По регламенту турнира весовые категории варьировались от 57 до 94 килограмм и более.

По итогам соревнований победители и призеры в своих весовых категориях заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по кикбоксингу среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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