09.06.2021 (13:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с гранатометчиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с гранатометчиками АГС-17.
В рамках мероприятия около 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ совершенствуют своё мастерство в разное время суток.
На теоретическом этапе подготовки гранатометчики изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также усовершенствовали знания по классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них и вводить поправки на внешние условия.
На практическом этапе сбора военнослужащие отработают действия по устранению возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов и уничтожению бронетехники на максимальных дальностях.
При проведении мероприятия особое внимание уделяется действиям военнослужащих при поражении целей, имитирующих легкобронированную технику противника.
Сбор в ОГРВ ПРРМ по подготовке гранатометчиков проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.