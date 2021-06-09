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09.06.2021 (13:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с гранатометчиками АГС-17.

В рамках мероприятия около 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ совершенствуют своё мастерство в разное время суток.

На теоретическом этапе подготовки гранатометчики изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также усовершенствовали знания по классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них и вводить поправки на внешние условия.

На практическом этапе сбора военнослужащие отработают действия по устранению возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов и уничтожению бронетехники на максимальных дальностях.

При проведении мероприятия особое внимание уделяется действиям военнослужащих при поражении целей, имитирующих легкобронированную технику противника.

Сбор в ОГРВ ПРРМ по подготовке гранатометчиков проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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