09.06.2021 (12:45)

В Оренбуржье началось учение с привлечением авиации, артиллерии и танков

В Оренбургской области в рамках летнего периода обучения началось учение с привлечением авиации, артиллерии и танков.

В ходе практических действий, которые проходят на Тоцком полигоне, военнослужащие отработают задачи в наступлении и обороне, проведут боевые стрельбы из модернизированных танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

К учению привлечено около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 350 военной техники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотные летательные аппараты «Леер», комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».

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