Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.06.2021 (12:30)

Снайперы ЦВО отработали технику скоростной стрельбы на учении под Екатеринбургом

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) отработали технику скоростной стрельбы в ходе учения на полигоне под Екатеринбургом.

При обучении военнослужащих использовалась методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке. Снайперы получили опыт скрытного перемещения и маскировки с применением табельных и подручных средств, научились выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь.

В завершение учения были проведены контрольные занятия для определения степени готовности снайперов действовать автономно и в составе подразделения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Подразделения спецназа России и Узбекистана прибыли в Красноярский край для участия в совместном учении
Военные инженеры ЦВО почти в 1,5 раза сократили время оборудования переходов через труднопроходимые участки местности
В Самаре музей инженерных войск на паромах посетили около 12 тыс. человек
Экипажи Су-34 ЦВО уничтожили железнодорожные узлы условного противника в ходе учения под Курганом

Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false