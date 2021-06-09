09.06.2021 (12:30)

Снайперы ЦВО отработали технику скоростной стрельбы на учении под Екатеринбургом

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) отработали технику скоростной стрельбы в ходе учения на полигоне под Екатеринбургом.

При обучении военнослужащих использовалась методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке. Снайперы получили опыт скрытного перемещения и маскировки с применением табельных и подручных средств, научились выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь.

В завершение учения были проведены контрольные занятия для определения степени готовности снайперов действовать автономно и в составе подразделения.

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