09.06.2021 (07:50)

В Санкт-Петербурге состоится заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ

Сегодня в Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.

В мероприятии примут участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.

Главы военных делегаций вооруженных сил государств – участников СНГ обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудят комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

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