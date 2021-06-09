09.06.2021 (07:50)
В Санкт-Петербурге состоится заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ
Сегодня в Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.
В мероприятии примут участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.
Главы военных делегаций вооруженных сил государств – участников СНГ обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудят комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
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