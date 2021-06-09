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09.06.2021 (11:00)

Министр обороны России проверит военные образовательные заведения в Твери

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Тверь, в ходе которой посетит Тверское суворовское военное училище и Военную академию воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение образовательных заведений Минобороны России в Твери.

Сергей Шойгу ознакомится с условиями учебы и быта воспитанников суворовского училища, а также спортивно-оздоровительной инфраструктурой образовательного учреждения. Министр обороны также осмотрит объекты учебно-материальной базы Военной академии ВКО, где готовятся высококвалифицированные кадры для войск ПВО-ПРО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны
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