09.06.2021 (10:45)

Тактические группы ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили марш на полигон Кобу-Баши для выполнения учебных стрельб

Тактические группы горного мотострелкового соединения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии совершили марш на общевойсковой полигон Кобу-Баши и приступили к проведению боевых стрельб в составе взводов и отделений.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых подразделений ЮВО решат ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных, самоходных гаубиц «Гвоздика» и других видов вооружения.

Итогом интенсивного курса боевой подготовки станет проведение двустороннего тактического учения с этапами боевой стрельбы. Все занятия проходят под контролем специальной комиссии штаба 49-й армии ЮВО, которая даст итоговую оценку подразделениям.

К отработке тактических задач привлечено более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице