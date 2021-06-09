09.06.2021 (10:30)

Расчёты ПТРК «Корнет» и гранатометчики морской пехоты КФл уничтожили цели условного противника на предельных дистанциях

Расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», автоматических гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 из состава подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали совместные практические действия на полигоне Аданак в Дагестане.

По замыслу учения пехотные подразделения условного противника при поддержке бронированной техники предприняли попытку сходу прорвать оборону батальона морской пехоты и закрепиться на выгодных рубежах.

В усиление обороняющихся подразделений были переброшены расчеты ПТРК «Корнет», АГС-17 и РПГ-7. Военнослужащие противотанковых подразделений совершили марш, развернулись на позициях в районе обороны.

Морские пехотинцы выполнили стрельбы и уничтожили бронированные цели на расстоянии от 1 до 5 км, гранатометчики нанесли удар по фортификационным сооружениям и живой силе условного противника.

Также в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие отработали нормативы по приведению комплексов в боевое и походное положение, скрытное перемещение на новые огневые позиции их маскировку и подготовку к стрельбе.

Всего в учении приняли участие более 100 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано порядка 10 единиц военной техники.

Справочно:

Возимо-выносной противотанковый ракетный комплекс второго класса «Корнет» предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных, надводных целей в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех.

Комплекс размещается на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря малой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте.

По своим тактико-техническим характеристикам комплекс «Корнет» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к системе современного многоцелевого оборонительно-штурмового оружия, и позволяет оперативно решать тактические задачи в зоне ответственности подразделений Воздушно-десантных и Сухопутных войск, тактической глубиной в сторону противника до 6 км. Оригинальность конструкторских решений этого комплекса, его высокая технологичность, эффективность боевого применения, простота и надежность в эксплуатации способствовали его широкому распространению за рубежом.

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