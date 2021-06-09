09.06.2021 (10:00)

Военнослужащие 49-й армии ЮВО в Ставропольском крае проходят углубленное изучение межвидового взаимодействия с приданной авиацией

На общевойсковом полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Якова Резанцева начался сбор с командирами батальонов и дивизионов, где офицерам продемонстрируют новые способы ведения боевых действий, основанные на взаимодействии с экипажами беспилотной, армейской и штурмовой авиации ЮВО.

В ходе теоретических и практических занятий офицерам доведут передовые методики и требования по организации боевой учебы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

В ходе розыгрыша практических действий войск командному составу продемонстрируют способы выявления позиций условного противника с применением современных средств связи, разведки и автоматизированных средств управления и нанесения по обнаруженным целям огневого поражения во взаимодействии с авиационными, артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций поразят цели, вскрытые расчётами беспилотной авиации и действовавшими в отрыве разведгруппами, оснащёнными комплексами разведки, управления и связи «Стрелец».

Сбор завершится сдачей зачетов по разведывательной, тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполнением нормативов по стрельбе и вождению бронетехники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице