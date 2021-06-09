09.06.2021 (09:45)

В Ростовской области завершилась смена военно-спортивного слета «Авангард» с участием военнослужащих и юнармейцев ЮВО

На территории этнографического комплекса «Затерянный мир» в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области завершилась юнармейская смена областного военно-спортивного слета «Авангард». В слете принимали участие 9 команд от местных юнармейских отделений Ростовской области.

Для участников слета военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) подготовили интересную и насыщенную программу, разработанную по методике военно-патриотических профильных смен лагеря «Авангард».

На протяжении четырех дней с ребятами занимались специалисты и инструкторы из числа действующих военнослужащих ЮВО, юноши освоили основы общевойсковых дисциплин и действий солдата в боевой обстановке, разведки и военной топографии, преодолели полосу препятствий и армейский квест, проявили себя в рукопашном бою и совершили марш-бросок.

Отличившихся юнармейцев и лучшие команды наградил военный комиссар Ростовской области полковник Игорь Егоров. На церемонии закрытия слета восемь ребят из школы №17 г. Белая Калитва приняли юнармейскую клятву и вступили в ряды движения «Юнармия».

Традиционное мероприятие на протяжении семи лет проводилось под названием «Военный городок», в 2021 году слет был переименован в «Авангард».

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