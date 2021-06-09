09.06.2021 (09:30)
Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили более 30 целей условного противника в системе разведывательно-огневого комплекса
Артиллеристы Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы в системе разведывательно-огневого комплекса (РОК) на горном полигоне Аданак.
В полевых условиях военнослужащие отработали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм гаубицами Д-30 и 120-мм буксируемыми миномётными комплексами 2С12 «Сани».
В ходе учебных мероприятий артиллерийские расчёты выполнили более 30 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении от 3 до 10 км, в том числе с закрытых позиций. После выполнения нескольких задач огневого поражения сил и средств «противника» артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на запасные огневые позиции за максимально короткое время.
В рамках функционирования РОК координаты обнаруженных целей передавались на командно-наблюдательный пункт управления артиллерией в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».
Всего в мероприятиях боевой подготовки принимало участие свыше 400 военнослужащих артиллерийских подразделений КФл, было задействовано около 50 единиц военной техники и порядка 20 единиц артиллерийского вооружения.