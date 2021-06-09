09.06.2021 (09:15)

Более 130 тысяч военнослужащих ЮВО получили прививку от COVID-19

Более 130 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) получили прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь были вакцинированы военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав.

Перед началом процедуры все военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев весеннего призыва 2021 года, прибывающих в воинские части. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенных заболеваниях.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки, применяют специальные системы контроля.

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