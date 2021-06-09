09.06.2021 (09:00)

В Китайской Народной Республике накануне Дня России прошли памятные мероприятия на советских воинских мемориалах

В период с 1 по 9 июня в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь были проведены торжественные церемонии с возложением цветов к захоронениям советских военнослужащих, погибших при освобождении Китая в августе 1945 г.

В памятных мероприятиях, организованных сотрудниками Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в КНР, а также руководство региональных и местных органов власти Китая. В ходе церемоний участники почтили память советских воинов минутой молчания, возложили к их могилам живые цветы.

На территории КНР имеется 83 российских воинских мемориальных объекта, большая часть их которых находится на северо-востоке страны, а именно в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и относятся к периоду освобождения Китая в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции.

Большинству советских воинских мемориальных объектов на территории Китая присвоен статус объекта культурного наследия и за ними осуществляется тщательный уход. Все они являются базой военно-патриотического воспитания для учащихся местных школ и ВУЗов. Ежегодно мемориальные комплексы советским воинам посещают сотни тысяч граждан России и Китая.

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