09.06.2021 (08:45)
Противодиверсионный катер «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» ЧФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы
Противодиверсионный катер (прдк) «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» Черноморского флота (ЧФ) осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.
Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где в соответствие с планом ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.
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