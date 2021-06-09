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09.06.2021 (08:45)

Противодиверсионный катер «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» ЧФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Противодиверсионный катер (прдк) «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» Черноморского флота (ЧФ) осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где в соответствие с планом ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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