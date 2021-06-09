09.06.2021 (08:30)

Командующий Черноморским флотом провёл личный приём граждан

Командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов провёл личный приём граждан.

На приёме у командующего ЧФ были граждане, чьи проблемные вопросы были вынесены на рассмотрение отделением по работе с обращениями граждан управления Черноморского флота.

Вице-адмирал Игорь Осипов выслушал вопросы всех заявителей, по большей части из них командующий отдал соответствующие указания должностным лицам флота непосредственно в ходе приёма.

Мероприятие прошло в штабе Черноморского флота с соблюдением необходимых противоэпидемиологических ограничений.

Основная часть обращений касалась служебной деятельности и личных проблем военнослужащих.

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