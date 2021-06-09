09.06.2021 (07:00)

Команда ТОВВМУ имени С.О.Макарова стала победителем кубка Владивостока по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял»

В соревнованиях на кубок столицы Приморья приняли участие более 150 военнослужащих соединений и частей флотского подчинения, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О.Макарова, Морского государственного университета имени Г.И. Невельского и Военного учебного центра при «Дальрыбтвузе», ветеранов военной службы.

Соревнования, организаторами которых выступили Спортивный комитет Тихоокеанского флота и Федерация парусного спорта Приморского края, проводились на Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, (г.Владивосток) ЦСКА.

В ходе гонок участники соревнований закрепили знания по морской практике и приобрели огромный опыт управления ялом под парусами.

По итогам трёх коротких гонок судейская коллегия не смогла выявить победителей. Сильнейший спортивный коллектив определился только по результатам четвёртой длинной гонки. Им стала команда ТОВВМУ имени С.О.Макарова. Организаторы вручили курсантам первый кубок Владивостока по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял». На нем выгравированы имена всех членов команды.

Завершившиеся соревнования можно считать новой вехой в истории развитии парусного спорта в столице Дальнего Востока. Первенства в таком формате в перспективе станут традиционными.

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