09.06.2021 (06:20)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВВО приступили к совершению комбинированного марша из Забайкалья на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области

Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», приступили к совершению комбинированного марша из пункта постоянной дислокации в Забайкальском крае на полигон «Капустин Яр», дислоцированный в Астраханской области, где состоится тактическое учение с нанесением ракетных ударов. Подразделения выполнят передислокацию в составе трех воинских эшелонов на расстояние свыше 6 тыс. километров.

Ранее военнослужащие с участием представителей предприятий- изготовителей завершили регламентные работы и провели подготовку техники к выполнению задач по предназначению. Начиная с сегодняшнего дня, расчеты приступают к отработке маршевой выучки и выполнению нормативов по погрузке (разгрузке) крупногабаритной техники ракетного комплекса, в том числе пусковых установок и транспортно-заряжающих машин на базе тягачей с колесной формулой 8х8.

На полигоне ракетчикам предстоит совершенствовать навыки в развертывании ОТРК, загрузке ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин, а на завершающем этапе учения - выполнить боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим объекты условного противника.

Для контроля и оценки точности поражения целей на этапе боевых пусков будут применяться беспилотные летательные аппараты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице