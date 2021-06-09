09.06.2021 (06:00)

Сотрудники военной автоинспекции ВВО в Бурятии провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»

Сотрудники военной автоинспекции Восточного военного округа в Республике Бурятия провели профилактическую акцию «Внимание! Железнодорожный переезд». Мероприятие прошло на территории Улан-Удэнского гарнизона в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

Во время проведения акции инспекторы ВАИ вручали военным водителям информационные памятки о безопасности движения в зоне железнодорожных переездов, а также напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения при их пересечении.

Военные автоинспекторы отметили, что основное правило безопасности – это внимание к себе и окружающим. При подъезде к ж/д переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума, указаниями дежурного по переезду, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ВАИ при несении службы раздали памятки военным водителям с информацией о задачах акции и о правилах проезда через железнодорожные переезды.

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