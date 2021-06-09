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09.06.2021 (05:20)

Подразделения бригады МТО на полигонах в Приморье отработают вопросы обеспечения войск

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) отработают на практике задачи по развертыванию технических средств и изучат особенности приготовления пищи, выпечки хлеба, помывки личного состава, ремонта и заправки техники на предстоящем полевом выходе.

На полигонах, расположенных в Приморском крае, соединение материально-технического обеспечения развернет пункты питания, каждый из которых представляет мобильный комплекс, способный обеспечить потоковое питание военнослужащих. Также будут развернуты полевой хлебозавод, банно-прачечный комбинат, ремонтные мастерские, полевые заправочные пункты и другое штатное оборудование.

Кроме того, во время полевого выхода подразделения МТО будут отрабатывать вопросы обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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