09.06.2021 (05:20)

Подразделения бригады МТО на полигонах в Приморье отработают вопросы обеспечения войск

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) отработают на практике задачи по развертыванию технических средств и изучат особенности приготовления пищи, выпечки хлеба, помывки личного состава, ремонта и заправки техники на предстоящем полевом выходе.

На полигонах, расположенных в Приморском крае, соединение материально-технического обеспечения развернет пункты питания, каждый из которых представляет мобильный комплекс, способный обеспечить потоковое питание военнослужащих. Также будут развернуты полевой хлебозавод, банно-прачечный комбинат, ремонтные мастерские, полевые заправочные пункты и другое штатное оборудование.

Кроме того, во время полевого выхода подразделения МТО будут отрабатывать вопросы обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации

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