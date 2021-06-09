09.06.2021 (04:50)

В мотострелковое соединение Восточного военного округа в Бурятии посту-пил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец»

В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, поступил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец» спроектированный на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ-53501 с колесной формулой 6х6.

Данное поступление техники призвано повысить качество системы связи между пунктами управления в полевых условиях.

В состав комплекса входят радиостанция «Акведук-25У», радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и другие средства.

Данный комплекс позволяет создавать более 100 различных каналов связи. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Комплекс пройдет проверку в ходе тактических учений в августе текущего года, где в условиях, максимально приближенных к боевым, будут апробированы новые способы построения линий связи и управления подразделениями.

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