09.06.2021 (04:30)

В ВВО в ходе «северного завоза» будет доставлено более 33,5 тысяч тонн грузов

В ходе стартовавших мероприятий «северного завоза» в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будет доставлено более 33.5 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения.

В частности отдаленные гарнизоны и маяки ВВО получат ГСМ и твердое топливо, продовольствие, вещевое имущество, медикаменты.

Доставка осуществляется как силами Тихоокеанского флота, так и силами сторонних организаций. Северный завоз в ВВО стартовал 1 июня текущего года.

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