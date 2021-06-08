08.06.2021 (23:30)

В Баренцевом море в рамках учения разнородных сил Северного флота развернуты корабельные поисково-ударные группы

Сегодня в рамках двухстороннего зачетного тактического учения разнородных сил Северного флота по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений, которое стартовало накануне, 7 июня в акватории Баренцева моря, развернуты три группировки противолодочных кораблей.

Противолодочные корабли в составе корабельных поисково-ударных групп приступили к отработке задач по поиску подводных лодок условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения в полигонах боевой подготовки Северного флота.

На отдельных этапах данного учения корабельные поисково-ударные группы будут взаимодействовать с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота. Противолодочные самолёты осуществят несколько вылетов с береговых аэродромов, а корабельные противолодочные вертолёты Ка-27 будут решать задачи по поиску подводных лодок, вылетая с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

В составе корабельных поисково-ударных групп также действуют малые противолодочные корабли (МПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга», «Брест», «Снежногорск» и МПК Беломорской военно-морской базы «Онега» и «Нарьян-Мар».

Учение проходит в двухстороннем формате. Корабельным поисково-ударным группам противодействуют подводные лодки Северного флота, перед экипажами которых стоит задача скрытно выйти в торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.

Итоги подобных учений подводятся уже в базе по их завершению после тщательного анализа всех отчетных материалов.

В ходе таких маневров экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок учатся действовать в сложных условиях обстановки, максимально приближенным к условиям современно морского боя.

В различных этапах двухстороннего зачетного тактического учения разнородных сил Северного флота, которое проходит под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.

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