08.06.2021 (23:00)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы

На одном из полигонов Калининградской области танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота выполнили первые боевые стрельбы в летнем периоде обучения.

В рамках мероприятия боевой подготовки экипажи танков Т-72Б3 на расстоянии от 700 м до 2 километров поразили мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности прицеливания. Стрельбы прошли в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения.

Также танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, сборке и разборке пулеметов, а также обнаружению и классификации целей.

Механики-водители демонстрировали мастерство в ходе прохождения трассы с естественными и искусственными препятствиями. Особенностью данных стрельб было то, что члены экипажа танка меняли друг друга на разных этапах: механики-водители занимали место наводчиков-операторов, место механика занимал командир танка, а наводчик-оператор принимал управление боевой машиной на себя.

В занятии приняли участие около 150 военнослужащих и более 30 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице