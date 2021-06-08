08.06.2021 (22:00)

В Москве стартовал региональный чемпионат CISM по международному военному пятиборью

Сегодня во Дворце спортивных единоборств ЦСКА состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата Международного совета военного спорта по международному военному пятиборью, в котором примут участие 34 спортсмена из пяти стран.

На торжественной церемонии открытия регионального чемпионата CISM присутствовали: член спортивного комитета CISM по международному военному пятиборью Франц Рауднер, начальник Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.



С приветственным словом к участникам церемонии открытия обратился Франц Рауднер:



«Уважаемые гости, участники соревнований, представители всех делегаций, всех стран, от лица Международного совета военного спорта я хотел бы выразить благодарность за возможность присутствовать здесь сегодня на соревнованиях. Отдельное спасибо организатору этого удивительного мероприятия - Российской Федерации, спасибо за организацию таких мероприятий каждый год, - подчеркнул Рауднер. - А всем спортсменам я хотел бы пожелать на этой недели хороших соревнований, всем вам успехов и честного судейства».

Также поприветствовал спортсменов и гостей турнира полковник Андрей Зыков:



«Дорогие друзья, приветствую вас на гостеприимной Московской земле на соревнованиях среди лучших военных пятиборцев наших Вооруженных Сил. Для нас это первые соревнования, которые проводится в Российской Федерации после длительного перерыва. Я благодарю представителей Австрии, Белоруссии, Сирии и ОАЭ за то, что они приняли наше приглашение и приехали на наши соревнования. Искренне надеюсь, что они станут началом для возобновления активной спортивной жизни Международного совета военного спорта. Абсолютно убежден, что московские соревнования по военному пятиборью пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе под девизом СИЗМ «Дружба через спорт». Удачи всем».



Международном турнире примут участие 34 пятиборца из 5 стран: Австрии, Белоруссии, Сирии, ОАЭ и России.



Соревнования стартуют завтра, 9 июня.



Торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей состоится 11 июня.

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