09.06.2021 (02:00)

В 15 армии ВКС ОсН прошли сборы начальников медицинских служб

В 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошли сборы с начальниками медицинских служб соединений и воинских частей, расположенных на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Камчатки.

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы медицинского обеспечения боевого дежурства в условиях риска распространения коронавирусной инфекцией, вопросы совершенствования боевой мобилизационной готовности, организации лечебно-оздоровительных мероприятий для военнослужащих, переболевших коронавирусной инфекцией, снабжение медицинским имуществом воинских частей, находящихся в изолированных направлениях и другие.

Одним из обсуждаемых участниками сборов вопросов стало внедрение опыта проведения военно-медицинской эстафеты в боевую подготовку личного состава воинских частей и соединений.

15-я армия Воздушно-космических сил (особого назначения) составляет основу Космических войск ВКС. В ее состав входят Главный испытательный космический центр имени Германа Титова, Главный центр предупреждения

о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки.

Военнослужащие воинских частей объединения ВКС особого назначения выполняют задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, глобального мониторинга космической обстановки, проведения испытаний и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения

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