09.06.2021 (01:00)

В Энгельсское соединении дальней авиации прибыло молодое пополнение весеннего призыва 2021 года

В авиационные полки дальней авиации, дислоцированные в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прибыло более 300 военнослужащих молодого пополнения.

В специально созданных учебных подразделениях молодые военнослужащие в течение месяца проходят курс общевоинской подготовки, после чего будут распределены согласно военно-учетным специальностям для дальнейшего прохождения службы по соответствующим подразделениям.

В целях адаптации к военной службе с призывниками в течение четырех недель проводятся сборы молодого пополнения по соответствующей программе для усвоения обязанностей солдата, изучения войскового распорядка дня, основ строевой подготовки, положений общевоинских уставов, военной техники и вооружения.

По завершении комплекса данных мероприятий новобранцы будут приведены к Военной присяге.

«С момента прибытия призывников командованием проводится экипировка молодого пополнения положенным вещевым имуществом, а также организуется воспитательная работа и обеспечивается обстановка доброжелательности и внимания. С каждым солдатом проводится индивидуальная беседа, при распределении на воинских должности учитывается их пожелания и склонности к определенному роду деятельности», - сообщил заместитель командира Энгельсского соединения дальней авиации по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

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