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09.06.2021 (05:00)

Подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечивает безопасность передвижения гражданского транспорта

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Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности передвижения автотранспорта.

За последние сутки более 30 грузовиков доставили продовольствие и различные товары, а также стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населённый пункт Шуша. По всему маршруту, который пролегает вдоль линии соприкосновения, российские военные полицейские обеспечивают безопасность для гражданских автомобилей.

Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделение военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций и патрулирования Лачинского коридора.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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