09.06.2021 (05:00)
Подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечивает безопасность передвижения гражданского транспорта
Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности передвижения автотранспорта.
За последние сутки более 30 грузовиков доставили продовольствие и различные товары, а также стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населённый пункт Шуша. По всему маршруту, который пролегает вдоль линии соприкосновения, российские военные полицейские обеспечивают безопасность для гражданских автомобилей.
Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделение военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций и патрулирования Лачинского коридора.
Справочно:
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.