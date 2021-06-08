08.06.2021 (20:35)

Главное командование СВ проведет круглый стол по развитию боевой экипировки военнослужащих

В этом году в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» Главным командованием Сухопутных войск запланировано проведение открытого круглого стола по вопросам развития боевой экипировки военнослужащих.

Работа круглого стола «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования» позволит обсудить пути дальнейшего развития экипировки военнослужащих в направлениях повышения мобильности военнослужащего и снижения ее собственного веса. Кроме того речь пойдет о разработках, которые используются в боевой экипировке и позволяют эффективнее решать боевые задачи.

Также представители Главного командования Сухопутных войск и вузов примут участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума, проводимых другими органами военного управления, а также научными и образовательными организациями.

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