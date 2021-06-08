08.06.2021 (20:25)

Участники всеармейского конкурса «Специальный маршрут» приступили к тренировкам в Подмосковье

В Подмосковном учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России команды видов и родов войск, а также курсанты военных ВУЗов начали подготовку на учебно-материальной базе.

В конкурсе на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов примут участие более 120 военнослужащих, представляющих 12 Главное управление, Воздушно-космические силы, Балтийский флот, Главное ракетно-артиллерийское управление, Ракетные войска и артиллерию. Кроме того, впервые в этом году выступят команды военных ВУЗов, готовящих специалистов подразделений транспортирования - Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова.

Торжественное открытие конкурса «Специальный маршрут» состоится 11 июня 2021 г.

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