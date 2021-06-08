08.06.2021 (20:15)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» примет участие в музыкальном фестивале «Рожденные Россией», приуроченный ко Дню России

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» примет участие в музыкальном фестивале «Рожденные Россией», приуроченный ко Дню России, который пройдет с 8 по 13 июня в большом зале Консерватории.

На фестивале ансамбль «Красная звезда» исполнит всем известные композиции «Войска Ракетные», «Я лечу над Россией», «Я Россия, тобою живу», «Слава Российская», а также поппури на темы песен А.Бабаджаняна в исполнении Заслуженного Артиста России Н. Сучкова.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

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