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08.06.2021 (20:15)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» примет участие в музыкальном фестивале «Рожденные Россией», приуроченный ко Дню России

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» примет участие в музыкальном фестивале «Рожденные Россией», приуроченный ко Дню России, который пройдет с 8 по 13 июня в большом зале Консерватории.
На фестивале ансамбль «Красная звезда» исполнит всем известные композиции «Войска Ракетные», «Я лечу над Россией», «Я Россия, тобою живу», «Слава Российская», а также поппури на темы песен А.Бабаджаняна в исполнении Заслуженного Артиста России Н. Сучкова.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.  Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Культура
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