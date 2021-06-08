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08.06.2021 (19:10)

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков проверил учебно-материальную базу Оренбургского президентского кадетского училища

В ходе рабочей поездки статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков проинспектировал уровень оснащения учебно-материальной базы Оренбургского президентского кадетского училища.

В кабинете химии училища заместителю главы военного ведомства продемонстрировали занятия кадетов на демонстрационном комплексе «Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева», в котором размещены прозрачные ячейки-контейнеры, содержащие оригинальные образцы химических элементов в различных агрегатных состояниях. Радиоактивные и иные опасные для здоровья элементы представлены в контейнерах в виде пластмассовых макетов и обозначений.

В кабинете астрономии Николаю Панкову показали интерактивный экран, в котором можно увидеть звездное небо с реальным положением небесных тел как искусственного, так и естественного происхождения, макеты ракет, изготовленных по индивидуальному заказу, гравитационные весы и макет космонавта. Такой уникальный кабинет астрономии существует в учебных заведениях России в единственном виде.

Также замминистра обороны ознакомился в училище со встроенной системой голосового сопровождения «Виртуальный преподаватель», которая содержит учебную информацию о таблице и химических элементах.

В кабинете биологии особый интерес заместителя главы военного ведомства вызвал интерактивный сенсорный стол с установленными на нем трехмерными анатомическим и физиологическим атласами и дополненный очками виртуальной реальности. Компьютерные визуализации позволяют слой за слоем проникать внутрь человеческого тела, изучая особенности строения отдельных органов и их систем.

Кроме того, на территории училища Николай Панков осмотрел Барельеф героев Отечества, который был открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рядом расположена памятная доска в честь Героя России Александра Прохоренко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Панков
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