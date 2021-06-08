08.06.2021 (20:03)

В Архангельске завершился учебно-методический сбор с руксоставом органов финансового обеспечения и пенсионных подразделений Минобороны России

В Архангельске завершился учебно-методический сбор с руководящим составом органов финансового обеспечения и пенсионных подразделений Министерства обороны Российской Федерации.

Мероприятие проходило в течение нескольких дней под руководством заместителя директора Департамента социальных гарантий Минобороны России Павла Олюшина.

Главная цель сбора — проанализировать работу, подвести итоги и обозначить планы на дальнейшую перспективу по исполнению социальных гарантий военных пенсионеров.

В своём выступлении Павел Олюшин сказал, что «руководители органов финансового обеспечения и пенсионных подразделений хорошо поработали. Министерство обороны выплачивает пенсионерам пенсию всегда вовремя, в срок, и задачи на будущее — больше уделять внимания нашим военным пенсионерам».

В ходе проведения сбора были обсуждены вопросы пенсионного и социального обеспечения пенсионеров Минобороны России, выработан единый подход к разрешению возникающих вопросов пенсионного обеспечения военных пенсионеров.

До участников мероприятия доведены изменения в законодательстве Российской Федерации по пенсионному и социальному обеспечению.

Также на сборе были вручены ведомственные награды за заслуги в области финансового и пенсионного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

В заключение мероприятия руководителям были поставлены общие задачи на дальнейшее совершенствование работы по пенсионному обеспечению военных пенсионеров.

Для участников сбора были организованы обзорные экскурсии по городу воинской славы Архангельск и в музейный комплекс деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».



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