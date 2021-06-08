08.06.2021 (19:48)
Снайперы ЗВО приступили к выполнению прицельной стрельбы на дальние дистанции в Ленобласти
Снайперские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к тактико-специальному учению на полигоне Кирилловский в Ленинградской области по поражению целей на максимальной дистанции.
Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, днем и ночью с использованием ночных приборов, применяя различные способы ведения разведки на местности.
Кроме того, в ходе проведения практического занятия, военнослужащие совершенствовали навыки выбора огневой позиции, скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции, работы в снайперской паре и отхода с позиции при обнаружении.
Снайперы определяют расстояние до целей с помощью различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе лазерного прибора разведки ЛПР-3.
В тактико-специальном учении принимают участие более 70 военнослужащих общевойсковой армии, задействовано около 150 единиц вооружения и техники.