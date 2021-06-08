08.06.2021 (19:45)

Подразделения Витебского воздушно-десантного соединения ССО Белоруссии прибыли в Новороссийск для участия в совместном учении «Славянское братство–2021»

На аэродром Южного военного округа Крымск в Краснодарском крае для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство-2021» военно-транспортным самолетом Ил-76МД Военно-воздушных сил Республики Беларусь прибыло более 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

На летном поле аэродрома подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь встретил руководитель учения – заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России генерал-майор Николай Чобан, который тепло поприветствовал белорусских десантников на российской земле и пожелал успешного решения совместных учебно-боевых задач в ходе предстоящего учения.

По сложившейся традиции прибывших участников учения встретили хлебом-солью, а военный оркестр Новороссийской военно-морской базы исполнил гимны двух стран.

Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, белорусские десантники прибыли на полигон Раевский, где расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500.

Накануне на станцию Тоннельная под Новороссийском прибыл эшелон с военной и специальной техникой соединения в составе около 60 единиц бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей МАЗ и «Урал», которые совершив марш со станции разгрузки прибыли в полевой парк на полигоне Раевский.

Справочно:

в период с 8 по 19 июня на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в Краснодарском крае пройдет совместное российско-белорусско-сербское тактическое учение «Славянское братство-2021».

Активная фаза мероприятия боевой подготовки будет проводиться на полигоне Раевский под Новороссийском с 16 по 18 июня.

Военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы.

Всего в учении примут участие около 100 военнослужащих специальной бригады Вооруженных сил Сербии, порядка 350 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Первое трехстороннее совместное тактическое учение «Славянское братство» прошло в 2015 году на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

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