08.06.2021 (19:34)

В Санкт-Петербурге состоялась встреча командования ЗВО с представителями территориальных органов Федерального казначейства

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал полковника Александра Журавлева в Санкт-Петербурге состоялось координационное совещание по вопросу организации взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства, полевых учреждениях Банка России и командования ЗВО при передаче информации по альтернативным каналам связи.

В региональном центре управления штаба округа оборудуются рабочие места, доступ к которым будет предоставлен работникам Федерального казначейства и полевого учреждения Банка России в условиях выведения из строя используемых ими каналов связи.

Вопросы межведомственного обмена информацией планируется отрабатывать в ходе тренировок и учений, в том числе совместного стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021».

Указанное взаимодействие обеспечит выполнение требований заместителя Министра обороны Российской Федерации Татьяны Шевцовой по бесперебойной передаче информации, используемой для финансового обеспечения войск (сил) ЗВО, что в конечном итоге ещё больше повысит устойчивость системы финансового обеспечения.

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