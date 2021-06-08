08.06.2021 (18:13)

В 2021 году более 700 курсантов ВУНЦ ВМФ пройдут морскую практику в рамках штурманского похода учебного корабля «Смольный»

В 2021 году более 700 курсантов Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» пройдут морскую практику в рамках штурманского похода учебного корабля «Смольный».

Штурманский поход на учебном корабле является одним из основных этапов подготовки в училище будущих офицеров Военно-Морского Флота. Курсанты в реальных морских условиях закрепляют полученные теоретические знания практическим решением навигационных задач кораблевождения. Важное значение имеет штурманский поход для формирования у курсантов морских качеств характера.

«Смольный» оборудован учебными классами со специальными штурманскими тренажёрами, которые позволяют производить подготовку в полном объёме в соответствии с программой.

Учебной программой подготовки будущих офицеров предусматривается как получение практических навыков решения навигационных задач кораблевождения, освоение простых способов счисления пути корабля, так и самостоятельное несение курсантами штурманской вахты на корабле в полном объёме с фактическим самостоятельным ведением корабля по назначенному маршруту.

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