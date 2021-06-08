08.06.2021 (19:03)

В городе Гусеве Калининградской области состоялся сбор с военными комендантами

На базе военной комендатуры Гусевского гарнизона состоялся сбор с военнослужащими военных комендатур, расположенных на территории Калининградской области.

В ходе мероприятия военнослужащие сдали зачеты на знание нормативно-правовых документов, выполнили нормативы по огневой и физической подготовке.

Для повышения уровня профессиональной подготовки участников сбора были проведены занятия с представителей правоохранительных органов, которые поделились своим многолетним опытом.

Особое внимание организаторы сбора уделили рассмотрению вопросов подготовки к проведению учений различного уровня, в том числе участию подразделений военной полиции в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

В завершение мероприятия военными комендантами гарнизонов были подведены итоги деятельности за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период обучения текущего года.

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