Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.06.2021 (19:03)

В городе Гусеве Калининградской области состоялся сбор с военными комендантами

На базе военной комендатуры Гусевского гарнизона состоялся сбор с военнослужащими военных комендатур, расположенных на территории Калининградской области.

В ходе мероприятия военнослужащие сдали зачеты на знание нормативно-правовых документов, выполнили нормативы по огневой и физической подготовке.

Для повышения уровня профессиональной подготовки участников сбора были проведены занятия с представителей правоохранительных органов, которые поделились своим многолетним опытом.

Особое внимание организаторы сбора уделили рассмотрению вопросов подготовки к проведению учений различного уровня, в том числе участию подразделений военной полиции в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

В завершение мероприятия военными комендантами гарнизонов были подведены итоги деятельности за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период обучения текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Связисты танковой армии ЗВО отработали управление войсками с применением новейшей техники
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к совершенствованию одиночной подготовки на пяти полигонах Центрального федерального округа
В Ивановской области военнослужащие ракетной бригады танковой армии ЗВО и члены их семей завершают вакцинацию от COVID-19
Военнослужащие управления общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке в Воронежской области

Метки:
Западный военный округ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false