08.06.2021 (18:49)

В разведывательных подразделениях армейского корпуса Балтийского флота проходит этап одиночной подготовки военнослужащих

В разведывательных подразделениях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, проходит этап одиночной подготовки военнослужащих.

На данном этапе боевой подготовки с военнослужащими проводятся теоретические и практические занятия по всем предметам с учетом воинской специальности.

При выполнении упражнений стрельб каждый военнослужащий получает практику ведения огня не только из штатного, закреплённого за ним оружия, но и из всего стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделения.

Помимо этого, военнослужащие занимаются тактико-специальной подготовкой: радисты изучают новые средства связи, водители осваивают автомобильную и специальную технику, разведчики овладевают техническими средствами разведки. В разведподразделениях, в план боевой подготовки которых входит десантирование с парашютом, изучают воздушно-десантную подготовку, а вновь прибывшие в эти подразделения военнослужащие проходят дополнительное медицинское обследование.

Занятия проводятся на фоне единой тактической обстановки с использованием передового опыта применения разведывательных подразделений в условиях современных локальных конфликтов. Не менее половины практических занятий проводятся ночью.

Этап одиночной подготовки военнослужащих будет проходить в течение трех недель.

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