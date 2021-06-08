Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.06.2021 (18:49)

В разведывательных подразделениях армейского корпуса Балтийского флота проходит этап одиночной подготовки военнослужащих

В разведывательных подразделениях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, проходит этап одиночной подготовки военнослужащих.

На данном этапе боевой подготовки с военнослужащими проводятся теоретические и практические занятия по всем предметам с учетом воинской специальности.

При выполнении упражнений стрельб каждый военнослужащий получает практику ведения огня не только из штатного, закреплённого за ним оружия, но и из всего стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделения.

Помимо этого, военнослужащие занимаются тактико-специальной подготовкой: радисты изучают новые средства связи, водители осваивают автомобильную и специальную технику, разведчики овладевают техническими средствами разведки. В разведподразделениях, в план боевой подготовки которых входит десантирование с парашютом, изучают воздушно-десантную подготовку, а вновь прибывшие в эти подразделения военнослужащие проходят дополнительное медицинское обследование.

Занятия проводятся на фоне единой тактической обстановки с использованием передового опыта применения разведывательных подразделений в условиях современных локальных конфликтов. Не менее половины практических занятий проводятся ночью.

Этап одиночной подготовки военнослужащих будет проходить в течение трех недель.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Связисты танковой армии ЗВО отработали управление войсками с применением новейшей техники
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к совершенствованию одиночной подготовки на пяти полигонах Центрального федерального округа
В Ивановской области военнослужащие ракетной бригады танковой армии ЗВО и члены их семей завершают вакцинацию от COVID-19
Военнослужащие управления общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке в Воронежской области

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false